Де Дзерби: «Надеюсь, Марлос продлит контракт. Сейчас он нам нужен, как никогда»
Марлос: «Единственное место, куда я уйду из «Шахтера», – к себе домой»
Вингер «Шахтера» – о возможности перехода в «Металлист»
29 сентября 19:15
Марлос / фото - euro.com.ua
Полузащитник «Шахтера» Марлос в интервью YouTube-каналу SportArena рассказал о возможности перехода в «Металлист».
«Металлист» – это клуб, который я очень люблю. У меня очень хорошие воспоминания, и я болельщик этой команды.
Верю, что моя жизнь здесь, в «Шахтере». Хочу еще больше помогать клубу, но если придется уйти, то единственное место, куда я уйду, – это к себе домой».
Главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби надеется, что Марлос останется в команде.
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