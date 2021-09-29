Марлос: «Единственное место, куда я уйду из «Шахтера», – к себе домой»

Марлос / фото - euro.com.ua

Полузащитник «Шахтера» Марлос в интервью YouTube-каналу SportArena рассказал о возможности перехода в «Металлист».

Верю, что моя жизнь здесь, в «Шахтере». Хочу еще больше помогать клубу, но если придется уйти, то единственное место, куда я уйду, – это к себе домой».