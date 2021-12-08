Марлос и Мораес все-таки уйдут зимой? Де Дзерби ушел от ответа на вопрос о бразильцах

Контракты ветеранов «Шахтера» истекают в конце декабря

Роберто Де Дзерби / фото - FootBoom

Главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби прокомментировал для клубной пресс-службы ситуацию с контрактами Жуниора Мораеса и Марлоса.

Появилась информация, что Марлос и Мораес не продлят контракт с «Шахтером». Это правда? Вы рассчитываете на этих игроков?

«Мы сейчас просто должны думать о матче против «Александрии», потому что мы должны победить. Все остальное мы посмотрим в январе».

Ранее в СМИ заявляли, что бразильские украинцы покинут команду по окончанию 2021-го года, так как их контракты подойдут к концу.

Игра с «Александрией» закроет для «горняков» первую половину сезона 21/22. К этому матчу «горняки» подходят в качестве лидеров УПЛ, опережая «Динамо» по дополнительным показателям.

В Лиге чемпионов «горняки» завершили кампанию без единой победы и заняв последнее место в группе.

Напомним, авторитетный портал определился с лучшим игроком матча «Шахтер» – «Шериф».