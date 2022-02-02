Марлос: «Всегда четко заявлял, что мечтаю играть за «Атлетико»
Марлос: «Игра за сборную Украины была способом отплатить болельщикам за любовь ко мне»
Хавбек завершил международную карьеру летом 2021 года
02 февраля 16:02
Марлос / Фото - УАФ
Полузащитник «Атлетико Паранаэнсе» Марлос вспомнил в интервью пресс-службе клуба свой период выступлений за сборную Украины. В августе 2021 года хавбек завершил международную карьеру.
Я защищал цвета сборной Украины с открытым сердцем. Я очень привязан к украинскому народу. Испытываю любовь к болельщикам, игрокам и людям, с которыми я работал и жил.
Игра за сборную Украины была для меня способом отплатить за их любовь ко мне. Иметь возможность быть на поле, представляя каждого из них. Бороться за них. Я многому научился у украинцев. Быть там было фантастическим событием в моей жизни.
Накануне бразильский клуб официально объявил о подписании Марлоса.
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