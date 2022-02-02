Марлос: «Игра за сборную Украины была способом отплатить болельщикам за любовь ко мне»

Марлос / Фото - УАФ

Полузащитник «Атлетико Паранаэнсе» Марлос вспомнил в интервью пресс-службе клуба свой период выступлений за сборную Украины. В августе 2021 года хавбек завершил международную карьеру.

Игра за сборную Украины была для меня способом отплатить за их любовь ко мне. Иметь возможность быть на поле, представляя каждого из них. Бороться за них. Я многому научился у украинцев. Быть там было фантастическим событием в моей жизни.