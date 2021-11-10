Марлос может покинуть «Шахтер» уже в январе

Стороны приостановили переговоры по новому контракту

Марлос / фото - ФК Шахтер

«Шахтер» и Марлос временно приостановили переговоры по новому контракту.

Текущее соглашение бразильского украинца с «горняками» истекает 31-го декабря этого года, и хавбек еще не решил, останется ли он в донецком клубе.

Боссы «Шахтера» предложили полузащитнику новый контракт, но он сам пока что взял паузу на принятие важного решения. Ранее сообщалось, что он может завершить карьеру по окончанию этого сезона.

Марлос входит в топ-3 самых высокооплачиваемых футболистов клуба, но новое соглашение повлечет за собой снижение заплаты игрока.

В текущем сезоне игрок провел 21 матч, где отметился 8-ю голевыми действиями.

Напомним, ранее бразильский легионер покинул команду спустя 10 лет.