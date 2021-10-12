Марлос может завершить карьеру по окончании этого сезона

Контракт бразильского украинца с «горняками» истекает летом

Марлос / фото - ФК Шахтер

Хавбек донецкого «Шахтера» Марлос может повесить бутсы на гвоздь по окончании кампании 2021/2022.

В конце этого сезона контракт полузащитника с донецким клубом подойдет к концу, и, как сообщает Bolavip Brasil, игрок подумывает о футбольной пенсии.

У бразильского украинца был вариант с возвращением на родину в «Сан-Паулу», но высока вероятность того, что он на это не согласиться.

Как утверждает источник, клуб уже связывался со своим экс-игроком, чтобы обсудить возможность перехода. Сам хавбек хочет вернуться в Бразилию, но не ради спорта, а чтобы проводить больше времени с семьей.

В «Сан-Паулу» готовы принять Марлоса в любое время, если он все-таки решит не завязывать с футболом.

Этим летом полузащитник уже завершил карьеру в сборной Украины, объяснив это решение проблемами со здоровьем.

Напомним, ранее Марлос оценил шансы возвращения в харьковский «Металлист».