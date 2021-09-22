Марлос: «Мы построили классную дружбу с Бущаном»

Вингер «Шахтера» заявил, что у него хорошие отношения с вратарем «Динамо»

Фото: УАФ

Полузащитник «Шахтера» Марлос рассказал о дружбе с вратарем «Динамо» Георгием Бущаном. Слова вингера приводит пресс-служба «горняков».

- С кем больше всего сдружился в сборной Украины?

– Я всегда был коллективным игроком. Всегда общался со всеми ребятами. Но если выделить кого-то особенного за последнее время – Бущан. Мы построили с ним очень классную дружбу. Всегда после матчей, тренировок мы ужинали с ним вместе, с Пятовым.

Это было очень запоминающееся время, которое я пронесу с собой многие годы вперед



Сегодня «Шахтер» сыграет с «Динамо» в матче за Суперкубок Украины, который начнется в 21:00.

Онлайн трансляция матча «Шахтер» – «Динамо».