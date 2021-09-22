Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас

Марлос: «Мы построили классную дружбу с Бущаном»

Вингер «Шахтера» заявил, что у него хорошие отношения с вратарем «Динамо»
Футбол Украинская Премьер-лига
18:59
Марлос: «Мы построили классную дружбу с Бущаном»
Фото: УАФ

Полузащитник «Шахтера» Марлос рассказал о дружбе с вратарем «Динамо» Георгием Бущаном. Слова вингера приводит пресс-служба «горняков».

- С кем больше всего сдружился в сборной Украины?

– Я всегда был коллективным игроком. Всегда общался со всеми ребятами. Но если выделить кого-то особенного за последнее время – Бущан. Мы построили с ним очень классную дружбу. Всегда после матчей, тренировок мы ужинали с ним вместе, с Пятовым.

Это было очень запоминающееся время, которое я пронесу с собой многие годы вперед

Сегодня «Шахтер» сыграет с «Динамо» в матче за Суперкубок Украины, который начнется в 21:00.

Онлайн трансляция матча «Шахтер» – «Динамо».

Петр Приходько
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Марлос Георгий Бущан

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Марлос: «Сбор перед Евро — один из наилучших моментов в моей жизни»
Марлос: «Сбор перед Евро — один из наилучших моментов в моей жизни»
Футбол Сборная Украины
14:05
Марлос: «Очень рад, что выступал за сборную Украины. Верю, что это был положительный этап в моей карьере»
Марлос: «Очень рад, что выступал за сборную Украины. Верю, что это был положительный этап в моей карьере»
Футбол Сборная Украины
21 сентября 22:12
Марлос: «Я сменил гражданство не из-за того, чтобы играть за сборную Украины»
Марлос: «Я сменил гражданство не из-за того, чтобы играть за сборную Украины»
Футбол Украинская Премьер-лига
21 сентября 14:36
Марлос: «Сложно об этом говорить, но мой контракт с «Шахтером» заканчивается»
Марлос: «Сложно об этом говорить, но мой контракт с «Шахтером» заканчивается»
Футбол Украинская Премьер-лига
20 сентября 15:34
Марлос: «Надеюсь, «Шахтер» вернется в Донецк. Но меня расстраивает, что я не буду частью этого возвращения»
Марлос: «Надеюсь, «Шахтер» вернется в Донецк. Но меня расстраивает, что я не буду частью этого возвращения»
Футбол Украинская Премьер-лига
20 сентября 08:38
Бущан: «За выход с «Динамо» в ЛЧ были большие премиальные, чем за Евро-2020»
Бущан: «За выход с «Динамо» в ЛЧ были большие премиальные, чем за Евро-2020»
Футбол Украинская Премьер-лига
18 сентября 12:06
1

Новости: Футбол

Чемпионат Италии. «Специя» – «Ювентус». Онлайн трансляция прямо сейчас
LIVE Чемпионат Италии. «Специя» – «Ювентус». Онлайн трансляция прямо сейчас
Серия А (Италия)
19:31
Марлос: «Мы построили классную дружбу с Бущаном»
Марлос: «Мы построили классную дружбу с Бущаном»
Украинская Премьер-лига
18:59
Сабо: «Не вызвать Малиновского – это ошибка Петракова»
Сабо: «Не вызвать Малиновского – это ошибка Петракова»
Сборная Украины
18:49
Палкин – о матче с «Динамо»: «Для нас главное взять трофей»
Палкин – о матче с «Динамо»: «Для нас главное взять трофей»
Суперкубок Украины
18:45
Блохин сделал прогноз на матч за Суперкубок Украины
Блохин сделал прогноз на матч за Суперкубок Украины
Суперкубок Украины
18:38
Суркис: «Жду матча с «Шахтером» не меньше, чем поединки с «Баварией» и «Барселоной»
Суркис: «Жду матча с «Шахтером» не меньше, чем поединки с «Баварией» и «Барселоной»
Суперкубок Украины
17:58
Гуллит – о «Золотом мяче»: «Форварда всегда крадут шоу»
Гуллит – о «Золотом мяче»: «Форварда всегда крадут шоу»
В Европе
17:50
Булеца: «Главное, чтобы девушка умела готовить и убирать»
Булеца: «Главное, чтобы девушка умела готовить и убирать»
Украинская Премьер-лига
17:38
Маркевич: Задача «Мариуполя» в Кубке – побеждать в каждой игре»
Маркевич: Задача «Мариуполя» в Кубке – побеждать в каждой игре»
Кубок Украины по футболу
15:28
Все новости

Популярные новости

Украинская легкоатлетка: «На двух Олимпиадах у меня не было секса, но может в Париже повезет»
Украинская легкоатлетка: «На двух Олимпиадах у меня не было секса, но может в Париже повезет»
Легкая атлетика
17 сентября 19:09
23
Энтони Джошуа – Александр Усик. Онлайн трансляция
Энтони Джошуа – Александр Усик. Онлайн трансляция
Бокс Профессиональный бокс
21 сентября 16:20
43
Опять! Экс-невеста Кличко появилась на публике в неудачном образе
Опять! Экс-невеста Кличко появилась на публике в неудачном образе
Бокс Профессиональный бокс
16 сентября 11:13
2
Джошуа? Однажды Усик уже отправил в устрашающий нокаут большого британца – тот сразу же завершил карьеру
История
Джошуа? Однажды Усик уже отправил в устрашающий нокаут большого британца – тот сразу же завершил карьеру
Бокс Профессиональный бокс
15 сентября 14:37
4
Ломаченко получит шанс стать абсолютным чемпионом
Ломаченко получит шанс стать абсолютным чемпионом
Бокс Профессиональный бокс
19 сентября 19:18
1
В команде Уайлдера сообщили, что во время спаррингов в тренировочном лагере Фьюри наглухо нокаутировали
В команде Уайлдера сообщили, что во время спаррингов в тренировочном лагере Фьюри наглухо нокаутировали
Бокс Профессиональный бокс
15 сентября 14:59
3
Все новости