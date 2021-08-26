Марлос: «Мы проведем классную ЛЧ»
Хавбек «Шахтера» Марлос поделился своими впечатлениями от выхода команды в групповой этап ЛЧ после напряженной игры с «Монако» (2:2):
«Это был очень сложный матч против очень квалифицированной команды. Очень сложно проводить такие матчи, потому что это очень опытная команда. Они играют в хорошем чемпионате и приезжают к нам домой, где прессингуют таким образом, – это сложно.
У нас сегодня было на поле очень много молодых ребят. Возможно, нужно больше опыта, чтобы выступать в таких играх. Наши ребята с отличными качествами, талантом – думаю, со временем они научатся выступать в таких поединках. Мы здесь для того, чтобы помогать, подсказывать.
Очень счастлив, что мы прошли в групповой этап, потому что эти матчи помогут ребятам стать еще лучше и нам всем. Сейчас, нужно много работать.
Понятно, что благодаря нашему опыту и хорошим качествам мы проведем классную Лигу чемпионов.
Я уже много лет в «Шахтере», выиграл много трофеев, забил много мячей и верю, что являюсь примером для молодых ребят. Сейчас самое главное – проход дальше, потому что ребята будут учиться, как играть в таких матчах».
Сегодня ты играл на ОСК «Металлист», где тебя очень любят.
«Понятно, что это очень особенный стадион для меня. Вчера видел президента «Металлиста» на стадионе, видел его в гостинице. Это зажгло те чувства, что были в первые годы в Украине. Проход посвящаю всем людям, которые были со мной на старте».
Сомневался ли ты в проходе «Шахтера» по ходу матча?
«Сомнений никогда нет. Мы живем эмоциями игры. Я много раз принимал участие в подобных матчах, знал о сложностях. Мы начали играть, к сожалению, только на нашей половине – у нас так много атакующих игроков, но нам не удавалось выходить вперед. Когда слишком много времени проводишь на своей половине, то как будто теряешь эту силу и начинаешь терять очень много ненужных мячей.
Но когда есть момент, нужно жить ним – выбрасываться вперед и делать все, чтобы вести команду к победе».
Именно Марлос сравнял счет по результату двух матчей, и помог команде перевести игру в овертаймы, где «горняки» уже смогли обеспечить себе место в Лиге чемпионов.
Ранее главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби заявил, что выиграть команде помогли стальные яйца.
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