Марлос: «Мы проведем классную ЛЧ»

Марлос / фото - ФК Шахтер

Хавбек «Шахтера» Марлос поделился своими впечатлениями от выхода команды в групповой этап ЛЧ после напряженной игры с «Монако» (2:2):

У нас сегодня было на поле очень много молодых ребят. Возможно, нужно больше опыта, чтобы выступать в таких играх. Наши ребята с отличными качествами, талантом – думаю, со временем они научатся выступать в таких поединках. Мы здесь для того, чтобы помогать, подсказывать.

Очень счастлив, что мы прошли в групповой этап, потому что эти матчи помогут ребятам стать еще лучше и нам всем. Сейчас, нужно много работать.

Понятно, что благодаря нашему опыту и хорошим качествам мы проведем классную Лигу чемпионов.

Я уже много лет в «Шахтере», выиграл много трофеев, забил много мячей и верю, что являюсь примером для молодых ребят. Сейчас самое главное – проход дальше, потому что ребята будут учиться, как играть в таких матчах».