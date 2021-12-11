Марлос намерен перейти в бывший клуб летнего новичка «Динамо»

Украинский бразилец не будет продлевать контракт с «Шахтером»

Марлос / Фото - ФК Шахтер

Накануне появилась информация о том, что полузащитник «Шахтера» Марлос вскоре покинет клуб. Украинский бразилец принял решение не продлевать действующий контракт.

На родине хавбека интерес к нему проявляют несколько клубов. Однако сам игрок уже определился со своим будущим.

Марлос намерен перебраться в «Атлетико Паранаэнсе». За этот клуб футболист болел в детстве. А в городе Куритиба начинал свою карьеру.

Отметим, что бразильский клуб стал победителем Копа Судамерикана. В следующем сезоне команда будет выступать в Копа Либертадорес – главном клубном турнире Южной Америки.

Напомним, именно из «Атлетико Паранаэнсе» в прошедшее трансферное окно в «Динамо» перебрался Витиньо.