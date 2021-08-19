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Марлос объявил о завершении карьеры в сборной Украины

Хавбек объяснил свое решение проблемами со здоровьем
Футбол Сборная Украины
15:31
Марлос объявил о завершении карьеры в сборной Украины
Марлос / Фото - Reuters

Полузащитник «Шахтера» Марлос объявил о завершении международной карьеры. По словам футболиста, он сможет больше выступать за сборную Украины в связи с физическими проблемами после операции.

Я ухожу из сборной Украины. Грустно говорить об этом, но наступил момент, когда приходится это сделать. Немногие знают, но у меня есть определенные физические проблемы и ограничения, связанные с перенесенной ранее операцией, которые не позволяют играть так много, как хотелось бы.

Я хочу сказать спасибо всем, кто четыре года назад предоставил мне такую возможность – быть украинцем и выступать за национальную сборную! Я благодарен президенту УАФ Андрею Павелко и бывшему главному тренеру Андрею Шевченко за доверие и поддержку.

Благодарю всех партнеров по команде: ребята, вы стали для меня настоящей футбольной семьей, моими друзьями на поле и за его пределами и останетесь ими навсегда. И, конечно, я благодарен всем болельщикам сборной Украины. Мы пережили много моментов, радостных и сложных, но всегда делали это вместе, объединенные общими футбольными целями.

Я верю, что у сборной большое будущее. В составе много молодых талантливых игроков, поэтому я верю, что коллектив добьется больших успехов. Моя история в сборной закончена, но сердце всегда будет с этой командой и ребятами. Спасибо всем.

Марлос дебютировал за «сине-желтых» 6 октября 2017 года в отборочном матче на чемпионат мира-2018 против Косово. С тех пор он провел 26 встреч, отличившись голом и шестью результативными передачами.

В составе сборной хавбек дошел до четвертьфинала Евро-2020.

Источник: shakhtar.com Сергей Стаднюк
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Марлос Шахтер Донецк

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