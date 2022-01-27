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Марлос отказался от «Динамо» и все же будет играть в Бразилии

Игрок возобновил переговоры с местным клубом
Футбол В мире
08:31
Марлос отказался от «Динамо» и все же будет играть в Бразилии
Фото: shakhtar.com

Экс-игрок «Шахтера» Марлос все же вернется в Бразилию.

Хавбек инициировал переговоры с «Атлетико Паранаэнсе». Он хочет подписать контракт с клубом.

Как сообщает Globo, клуб удивлен активностью Марлоса и готов предложить ему контракт.

У бразильца был вариант с МЛС, но, похоже, от него полузащитник отказался.

Сам он хотел перейти в «Атлетико Минейро», но не получил предложение от команды.

Андрей Усмонов
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