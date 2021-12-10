Марлос покинет «Шахтер» после матча с «Александрией»

Полузащитник отклонил продление контракта

Фото: ФК Шахтер

Полузащитник «Шахтера» Марлос покинет команду.

Игра 18-го тура УПЛ против «Александрии» станет последней для хавбека в футболке «горняков». Вероятно, именно Марлос выведет команду на поединок в статусе капитана

Соглашение полузащитника рассчитано до 31 декабря. Вероятно, он вернется в Бразилию. Он отклонил продление контракта и уведомил об этом «Шахтер».

За «горняков» полузащитник выступает с 2014 года, перейдя из «Металлиста».

Также Марлос сыграл за сборную Украины.