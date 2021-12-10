«Динамо» и «Шахтер» тяжело закончат год. Прогноз на матчи последнего тура УПЛ в 2021-м
Марлос покинет «Шахтер» после матча с «Александрией»
Полузащитник отклонил продление контракта
Фото: ФК Шахтер
Полузащитник «Шахтера» Марлос покинет команду.
Игра 18-го тура УПЛ против «Александрии» станет последней для хавбека в футболке «горняков». Вероятно, именно Марлос выведет команду на поединок в статусе капитана
Соглашение полузащитника рассчитано до 31 декабря. Вероятно, он вернется в Бразилию. Он отклонил продление контракта и уведомил об этом «Шахтер».
За «горняков» полузащитник выступает с 2014 года, перейдя из «Металлиста».
Также Марлос сыграл за сборную Украины.
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