Марлос: «Понравилась фраза, которую мне однажды сказал Шевченко»
Вингер «Атлетико Паранаэнсе» Марлос вспомнил о том, как играл за сборную Украины. Его цитирует пресс-служба бразильского клуба.
«Уверен, что сейчас у меня нет фиксированной позиции на поле. Мне нравится играть справа, где я всегда выступал. Уже в конце карьеры в Украине я играл больше в центре поля. В сборной Украины я также играл слева.
Мне нравится фраза, которую мне однажды сказал Шевченко, что, когда у игрока есть качество, у него нет позиции – он должен быть в команде, играть справа, слева, или впереди. Эти слова очень тронули меня и помогли развиваться.
Защищать цвета национальной команды – это было нечто, я делал это с открытым сердцем. Я очень привязан к украинскому народу – к болельщикам, игрокам и людям, с которыми я работал и жил. Игра за сборную Украины была для меня способом отплатить за их любовь ко мне – игры позволяли мне представлять каждого, бороться за них. Я многому научился у украинцев. Быть там было фантастической вещью, произошедшей в моей жизни».
Ранее Марлос заявил, что мечтал играть за «Атлетико Паранаэнсе».
Комментарии 0