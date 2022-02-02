Марлос: «Понравилась фраза, которую мне однажды сказал Шевченко»

Марлос / Фото: пресс-служба Атлетико Паранаэне

Вингер «Атлетико Паранаэнсе» Марлос вспомнил о том, как играл за сборную Украины. Его цитирует пресс-служба бразильского клуба.

Мне нравится фраза, которую мне однажды сказал Шевченко, что, когда у игрока есть качество, у него нет позиции – он должен быть в команде, играть справа, слева, или впереди. Эти слова очень тронули меня и помогли развиваться.

Защищать цвета национальной команды – это было нечто, я делал это с открытым сердцем. Я очень привязан к украинскому народу – к болельщикам, игрокам и людям, с которыми я работал и жил. Игра за сборную Украины была для меня способом отплатить за их любовь ко мне – игры позволяли мне представлять каждого, бороться за них. Я многому научился у украинцев. Быть там было фантастической вещью, произошедшей в моей жизни».