Марлос объявил о завершении карьеры в сборной Украины
Марлос: «После тренировок и матчей ужинали вместе с Бущаном и Пятовым»
Хавбек вспомнил атмосферу в сборной Украины во время Евро-2020
18:31
Марлос / Фото - УАФ
Полузащитник «Шахтера» Марлос в эфире Shakhtar TV рассказал, с кем успел подружиться в сборной Украины. Ранее хавбек объявил о завершении международной карьеры.
После тренировок во время Евро мы собирались вместе со всеми игроками в номерах, и в эти моменты я видел, насколько классные ребята. Естественно, говорю о футболистах не только «Шахтера», но и других клубов. Например, Малиновский, Зинченко – я увидел, какие они люди. И все они запомнились еще более особенно, чем раньше.
Я всегда был коллективным игроком и общался со всеми ребятами. Но если выделять кого-то за последнее время, то это голкипер Бущан. Мы построили хорошие отношения, всегда после тренировок и матчей ужинали вместе с ним и Пятовым. Это было запоминающееся время, которое я пронесу с собой на многие годы вперед. Спасибо всем!
Марлос также заявил, что продолжит поддерживать сборную Украины.
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