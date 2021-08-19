Марлос: «После тренировок и матчей ужинали вместе с Бущаном и Пятовым»

Марлос / Фото - УАФ

Полузащитник «Шахтера» Марлос в эфире Shakhtar TV рассказал, с кем успел подружиться в сборной Украины. Ранее хавбек объявил о завершении международной карьеры.

Я всегда был коллективным игроком и общался со всеми ребятами. Но если выделять кого-то за последнее время, то это голкипер Бущан. Мы построили хорошие отношения, всегда после тренировок и матчей ужинали вместе с ним и Пятовым. Это было запоминающееся время, которое я пронесу с собой на многие годы вперед. Спасибо всем!