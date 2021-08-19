Марлос: «Расстроен уходом из сборной Украины. Был рад участвовать в этом проекте»

Марлос / Фото - УАФ

Полузащитник «Шахтера» Марлос в эфире Shakhtar TV прокомментировал решение завершить выступления за сборную Украины.

Немногие знают, но у меня есть определенные физические проблемы и ограничения, связанные с перенесенной ранее операцией, которые не позволяют играть так много, как хотелось бы, – чувствую себя не совсем хорошо. Наступил момент моей карьеры, когда нужно сконцентрироваться на клубе. Сейчас то время, когда я могу дать больше и помочь «Шахтеру».

Грустно, но приходится это сделать. В любом случае мое сердце всегда будет со сборной Украины и партнерами по команде. Моя поддержка будет безграничной.

Как я уже говорил, для меня эти моменты – одни из лучших в моей жизни в Украине. Я никогда не проводил так много времени с игроками сборной, как сейчас, в период межсезонья, когда готовились к Евро. Наверное, это был один из самых лучших периодов.