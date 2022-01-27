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Марлос согласовал контракт бразильским клубом

Он отказался от США
Футбол В мире
12:17
Марлос согласовал контракт бразильским клубом
Фото: ФК Шахтер

Полузащитник Марлос близок к возвращению в Бразилию.

Он согласовал контракт с клубом «Атлетико Паранаэнсе». Соглашение будет рассчитано на один год, сообщает журналист Хорхе Никола.

Сообщалось, что он сам инициировал переговоры с президентом «Атлетико».

У Марлоса было предложение из МЛС, но, похоже, он от него отказался. Изначально, хавбек хотел перейти в «Атлетико Минейро», но не дождался приглашения в команду.

Андрей Усмонов
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