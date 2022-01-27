Марлос отказался от «Динамо» и все же будет играть в Бразилии
Марлос согласовал контракт бразильским клубом
Он отказался от США
Фото: ФК Шахтер
Полузащитник Марлос близок к возвращению в Бразилию.
Он согласовал контракт с клубом «Атлетико Паранаэнсе». Соглашение будет рассчитано на один год, сообщает журналист Хорхе Никола.
Сообщалось, что он сам инициировал переговоры с президентом «Атлетико».
У Марлоса было предложение из МЛС, но, похоже, он от него отказался. Изначально, хавбек хотел перейти в «Атлетико Минейро», но не дождался приглашения в команду.
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