Марлос согласовал контракт бразильским клубом

Он отказался от США

Фото: ФК Шахтер

Полузащитник Марлос близок к возвращению в Бразилию.

Он согласовал контракт с клубом «Атлетико Паранаэнсе». Соглашение будет рассчитано на один год, сообщает журналист Хорхе Никола.

Сообщалось, что он сам инициировал переговоры с президентом «Атлетико».

У Марлоса было предложение из МЛС, но, похоже, он от него отказался. Изначально, хавбек хотел перейти в «Атлетико Минейро», но не дождался приглашения в команду.