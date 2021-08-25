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Марлос: «У меня есть некоторые семейные проблемы, физические ограничения, сложности»

Игрок переживает непростой период
Футбол Сборная Украины
14:13
Марлос: «У меня есть некоторые семейные проблемы, физические ограничения, сложности»
Марлос / фото - FootBoom

Полузащитник «Шахтера» Марлос рассказал о своей роли в «Шахтере» и о завершении карьеры в сборной Украины.

Много лет вы и Тайсон были лидерами «Шахтера». Сейчас Тайсона нет, вы и Степаненко играете меньше. Кто сейчас будет лидером «Шахтера»?

«Это достаточно долгое время выстраивалось в клубе. Думаю, все люди, которые следят за «Шахтером» много лет, понимают это. Сейчас наш главный лидер – Де Дзерби. Потому что он принимает решение, кто играет, а кто нет. Мы сейчас переживаем момент перестройки.

Очень многие игроки, которые были очень важными для клуба, не скажу, что стали менее важными сейчас, хотя, возможно, и не так часто играют. Идет смена поколений. Но сейчас для нас все матчи важны – как в чемпионате, так и в еврокубках. Нужно как можно быстрее адаптироваться к игре тренера и новой фишке».

Как себя чувствуешь? Слышал, говорили о твоем плане поиграть до 30 лет, а потом закончить.

«Кто вам это сказал? Первый раз такое слышу. У меня есть контракт, я его выполню. Иногда люди хотят решать будущее других. Смотрите на мою игру, критикуйте, говорите, что вы хотите. По крайней мере, я точно знаю, что делаю, насколько это важно для меня. Поэтому посмотрим, что произойдет в будущем. Никто не знает».

Почему завершил карьеру в сборной?

«Это достаточно сложный для меня момент. Я переживаю достаточно сложный период в жизни. У меня есть некоторые семейные проблемы с родными. Некоторые физические ограничения, сложности. Думаю, это именно тот момент, когда нужно подумать о себе, о клубе.

Конечно, я очень расстраиваюсь, что не смогу выйти на поле в футболке сборной Украины. Но, как я уже говорил, мое сердце всегда будет с ними, они всегда будут в моем сердце. Всегда буду болеть за сборную».

Ранее бразильский украинец объявил о завершении карьеры в футболке национальной команды из-за проблем со здоровьем. Вслед за ним сборную покинул другой натурализованный латиноамериканец – Жуниор Мораес.

Но уже сегодня, 25 августа игрока ждет квалификационный матч ЛЧ в составе «Шахтера», соперником которого выступит «Монако».

На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция поединка. Начало – в 22:00.

Напомним, уже известна заявка «Шахтера» на этот матч.

Источник: БОМБАРДИР Павел Харченко
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Теги

Марлос сборная Украины (футбол) Шахтер Донецк

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