Интересуются не только в Бразилии. Марлос может продолжить карьеру в экзотическом месте
Марлос: «В «Шахтере» провел лучшие моменты своей жизни»
Полузащитник покинул команду
Фото: shakhtar.com
Полузащитник Марлос прокомментировал Lance! свой уход из «Шахтера» спустя 8 лет.
«Словами не передать, что я сейчас чувствую. Я никогда не забуду все, что я испытал за эти 10 лет в Украине, особенно за последние восемь сезонов в футболке такого большого клуба. Именно здесь я провел лучшие моменты своей жизни. Я буду бесконечно благодарен за то, что «Шахтер» сделал для меня и моей семьи.
В клубе я оставляю хороших друзей. Я навсегда сохраню в своем сердце любовь фанатов и уважение, которое все сотрудники испытывали ко мне все эти годы. Здесь я отмечал завоевание трофеев, выигрывал индивидуальные награды, получил вызов в сборную Украины и вырос как профессионал и как человек. Спасибо за все, «Шахтер».
Марлос ведет переговоры с бразильскими и другими командами.
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