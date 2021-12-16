Марлос: «В «Шахтере» провел лучшие моменты своей жизни»

Фото: shakhtar.com

Полузащитник Марлос прокомментировал Lance! свой уход из «Шахтера» спустя 8 лет.

В клубе я оставляю хороших друзей. Я навсегда сохраню в своем сердце любовь фанатов и уважение, которое все сотрудники испытывали ко мне все эти годы. Здесь я отмечал завоевание трофеев, выигрывал индивидуальные награды, получил вызов в сборную Украины и вырос как профессионал и как человек. Спасибо за все, «Шахтер».