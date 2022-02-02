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Марлос: «Всегда четко заявлял, что мечтаю играть за «Атлетико»

Экс-хавбек «Шахтера» вернулся на родину
Футбол В мире
02 февраля 10:53
Марлос: «Всегда четко заявлял, что мечтаю играть за «Атлетико»
Марлос / Фото: официальный сайт Атлетико Паранаэнсе

Новоиспеченный вингер «Атлетико Паранаэнсе» Марлос высказался о своем возвращении на родину. Его цитирует пресс-служба бразильского клуба.

«Всегда четко заявлял, что мечтаю играть за «Атлетико Паранаэнсе». Очень рад, что меня здесь приняли все, кто является частью проекта. Буду работать с квалифицированными и признанными профессионалами по футболу. «Атлетико» – удивительный. Здесь отличная структура. Мне даже кажется, что я до сих пор в Европе.

Считаю, ни в одном клубе Бразилии не почувствовал бы того, что чувствую сейчас. Теперь все зависит от меня, моей самоотдачи и желания оправдать ожидания клуба.

Поддерживать «Атлетико» – то, что я получил от семьи. Мой брат и два кузена играли за молодежку «Паранаэнсе». Ходил на матчи, чтобы посмотреть, как они играют. Выступать за «Атлетико» считалось семейной мечтой. И тебе хочется ее осуществить. Это не изменилось, даже когда я стал старше. Это одна из причин, почему я счастлив сейчас.

Теперь могу сказать, что все детские мечты сбываются. Счастлив быть частью этого замечательного проекта. Надеюсь сделать много хорошего для клуба и ожидаю поддержки семьи. Надеюсь, что когда-то и мое фото разместят рядом с легендами клуба. Это будет одно из того, чем буду гордиться в карьере больше всего».

Напомним, в Украине Марлос играл за «Металлист» с 2012 по 2014 год и за «Шахтер» с 2014 по 2021 год, а также выступал за сборную Украины (26 матчей, 1 гол).

Ранее ходили слухи, что Марлос может перейти в «Динамо».

Петр Приходько
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Теги

Марлос Атлетико Паранаэнсе Шахтер Донецк

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