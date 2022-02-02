Марлос: «Всегда четко заявлял, что мечтаю играть за «Атлетико»

Марлос / Фото: официальный сайт Атлетико Паранаэнсе

Новоиспеченный вингер «Атлетико Паранаэнсе» Марлос высказался о своем возвращении на родину. Его цитирует пресс-служба бразильского клуба.

Считаю, ни в одном клубе Бразилии не почувствовал бы того, что чувствую сейчас. Теперь все зависит от меня, моей самоотдачи и желания оправдать ожидания клуба.

Поддерживать «Атлетико» – то, что я получил от семьи. Мой брат и два кузена играли за молодежку «Паранаэнсе». Ходил на матчи, чтобы посмотреть, как они играют. Выступать за «Атлетико» считалось семейной мечтой. И тебе хочется ее осуществить. Это не изменилось, даже когда я стал старше. Это одна из причин, почему я счастлив сейчас.

Теперь могу сказать, что все детские мечты сбываются. Счастлив быть частью этого замечательного проекта. Надеюсь сделать много хорошего для клуба и ожидаю поддержки семьи. Надеюсь, что когда-то и мое фото разместят рядом с легендами клуба. Это будет одно из того, чем буду гордиться в карьере больше всего».