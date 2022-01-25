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Марокко дожал Малави и сыграет против Кот-д`Ивуара или Египта в 1/4-й КАН

Эн-Несири и Хакими принесли волевую победу
Футбол В мире
25 января 22:55
Марокко дожал Малави и сыграет против Кот-д`Ивуара или Египта в 1/4-й КАН
Фото - AFCON

В 1/8 финала Кубка африканских наций сборная Марокко одержала волевую победу над Малави.

Уже на седьмой минуте одна из неожиданностей турнира открыла счет силами Манго. Но Эн-Несири ответил голом «в раздевалку».

Героем своей команды стал Хакими. Представитель ПСЖ отличился в середине второго тайма, принеся победу.

Марокко вышел в четвертьфинал турнира, где сыграет с победителем пары Кот-д’Ивуар – Египет.

Кубок африканских наций, 1/8 финала

Марокко – Малави 2:1

Голы: Эн-Несири, 45+2, Хакими, 70 – Манго, 7

Марокко: Буну, Хакими, Саисс, Агерд, Мазина, Луза (Баркок, 80), Буфаль (Мунир, 81), Амрабат, Амалла, Эн-Несири (Абухляль, 88), Эль-Кааби (Ммаэ, 53).

Малави: Тому, Сануди (Дэйви, 79), Чембези, Чазия, Чирва, Моне (Фири, 45), Мадинга (Фодья, 78), Банда, Идана (Нгаланде, 79), Манго, Муяба (Мбулу, 46).

Предупреждения: Мадинга, Сануди, Манго
Сергей Стаднюк
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Теги

Кубок африканских наций сборная Марокко (футбол)

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