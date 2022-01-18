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Марокко и Габон не выявили сильнейшего, отправившись в плей-офф. Гана вылетела из Кубка Африки

Команда Парти и Айю уступила Коморским островам в матче жизни
Футбол В мире
18 января 22:53
Марокко и Габон не выявили сильнейшего, отправившись в плей-офф. Гана вылетела из Кубка Африки
Фото - FRMF

В третьем туре группового этапа Кубка африканских наций сборная коморских островов переиграла Гану. Габон сыграл вничью с Марокко.

Оба матча порадовали голами. Причем большинство из забитых мячей пришлось на вторые таймы.

Габонцы дважды выходили вперед, но марокканцы оба раза отыгрались. Ганцы сумели нивелировать разрыв в два мяча, однако пропустили третий, сенсационно покинув турнир.

Марокко вышло из группы C с первого места, Габон пробился в плей-офф со второй строчки. С тремя очками Коморские острова сохраняют небольшие шансы попасть в число четырех лучших третьих команд своих квартетов.

Кубок африканских наций, группа C, третий тур

Габон – Марокко 2:2

Голы: Аллевина, 21, Агерд, 81 (автогол) – Буфаль, 71 (пен.), Хакими, 84

Габон: Амоном, Ойоно, Экюэль-Манга, Палюн, Ассуму-Акуэ, Обианг, Мукету-Муссунда (Амека, 64), Бийого-Поко, Канга, Бупендза (Мейе, 90), Аллевина (Майи, 88).

Марокко: Мохамеди, Хакими, Шакла (Саисс, 89), Агерд, Мазина, Унаи (Тиссаудали, 89), Фажр (Баркок, 57), Амрабат, Шаир (Амалла, 31), Эн-Несири, Эль-Кааби (Буфаль, 57).

Предупреждения: Обианг, Бупендза – Амрабат

Гана – Коморские острова 2:3

Голы: Боачи, 64, Джику, 77 – Бен-Набуан, 4, Моньи, 61, 85

Гана: Уоллакотт, Джику, Амарти, Баба (Аддо, 46), Парти, Ядом (Овусу, 81), Сулемана (Боачи, 60), Айю, Айю, Кьере, Иссахаку (Пэйнтсил, 60).

Коморские о-ва: Бен-Буана (Ахамада, 26), Юссуф (Абдулла, 90), Мдаома, Заари, Бакари, Моньи (Юссуф, 90), Баширу (Абду, 90), Мшангама, Селемани, Бен-Набуан, Джуджа (Маттуар, 60).

Предупреждения: Ядом – Селемани

Удаление: А. Айю
Сергей Стаднюк
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Теги

сборная Ганы (футбол) сборная Марокко (футбол)

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