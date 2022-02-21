«Марсель» неожиданно дома проиграл «Клермону»

Хозяевам так и не удалось забить

Фото: twitter.com/OM

«Марсель» в матче 25 тура Лиги 1 дома проиграл «Клермону».

Гости забили оба мяча в каждом из таймов. Байо открыл счет в дебюте матча, а второй мяч «Клермон» оформил в конце матча.

«Марсель» даже не смог забить гол престижа. Впрочем, команда осталась второй в таблице.

Лига 1. 25-й тур:

«Марсель» – «Клермон» 0:2

Голы: Байо, 13, Аллевина, 84

«Марсель»: Лопес, Лирола (Луис Энрике, 81), Чалета-Цар, Салиба, Колашинац (Дьенг, 63), Ронжье, Жерсон (Луан Перес, 89), Гендузи, Пайет, Ундер, Милик.

«Клермон»: Джоко, Зедадка, Унтонджи, Сейду, Нсимба, Гастьен, Маньен, Абдул-Самед (Бертомье, 81), Рашани (Кауи, 82), Да Кунья (Аллевина, 69), Байо (Кье, 85).