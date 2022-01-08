«Марсель» поднялся на второе место в Лиге 1, одержав историческую победу над «Бордо»

Матч мог не состоятся из-за коронавируса

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В матче 20-го тура Лиги 1 «Бордо» на своем поле принимало «Марсель».

Провансальцы забили единственный гол, который стал победным, на 37-й минуте. Дженгис Ундер воспользовался ошибкой голкипера хозяев Бена Костиля и вывел гостей вперед.

Игра была под угрозой срыва из-за коронавируса в стане хозяев. За последние три недели 21 футболист команды сдал положительный тест на COVID-19. Но руководство чемпионата не посчитало это весомой причиной для переноса встречи.

Игра состоялась, и «Марсель» смог прервать ужасающую серию, впервые за 44 года победив «Бордо» на выезде.

Эта победа помогла провансальцам подняться на второе место в турнирной таблице Лиги 1.

Лига 1, 20-й тур

«Бордо» – «Марсель» 0:1

Голы: Ундер, 37.

«Бордо»: Костиль, Пембеле, Грегерсен, Мешер, Кватенг, Дилросун (Баква, 80), Лаку (Мара, 71), Сиссоко (Франсержио, 75), Уден (Адли, 71), Элис, Хван Ый Чжо (Ньянг, 80).

«Марсель»: Лопес, Лирола, Салиба, Чалета-Цар, Луан Перес, Гендузи, Камара, Харит (Балерди, 75), Луис Энрике (де ла Фуэнте, 75), Ундер (Таргаллин, 90), Пайет.

Предупреждения: Сиссоко (13), Лопес (89), Пуссен (90).