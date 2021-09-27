Полузащитник «Марселя» летом отказал «Динамо» и «Шахтеру»
«Марсель» проиграл первый матч в сезоне
«Ланс» выиграл на выезде
27 сентября 07:25
Фото: twitter.com/RCLens
«Марсель» в матче 8 тура Лиги 1 дома проиграл «Лансу».
Встреча получилась результативной. «Ланс» вел в два мяча, но хозяева сравняли счет еще в первом тайме.
Впрочем, победу «Ланс» все же одержал, сумев забить во втором тайме и удержать победный счет.
«Марсель» проиграл первую игру в сезоне.
Лига 1. 8-й тур:
«Марсель» – «Ланс» 2:3
Голы: Пайе, 33, 45+3 – Сотока, 9, Франковски, 27, Саид, 71
«Марсель»: Лопес, Салиба, Балерди, Луан Перес, Ронжье (Лирола, 46), Гендузи, Гуйе (де ла Фуэнте, 46), Жерсон (Луис Энрике, 89), Дьенг (Харит, 63), Ундер, Пайет.
«Ланс»: Лека, Гради (Айдара, 83), Ву, Медина, Франковски, Дукуре, Фофана, Мачадо (Клосс, 70), Сотока, Калимуэндо (Саид, 63), Давид Кошта (Какута, 63).
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