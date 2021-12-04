«Марсель» с трудом обыграл «Труа», благодаря ассисту многострадального Пайе
«Марсель» проиграл впервые за восемь матчей, уступив «Бресту»
Гости ответили двумя мячами во втором тайме
20:05
Фото: twitter.com/SB29
«Марсель» в матче 17 тура Лиги 1 дома неожиданно проиграл «Бресту».
Хозяева контролировали матч и сумели забить в первом тайме. Голом отличился Жерсон.
Впрочем, во втором тайме «Брест» быстро отыгрался, а позже и во все вышел вперед. Гостям удалось выстоять в конце матча и удержать победу.
«Марсель» проиграл впервые за восемь матчей.
Лига 1. 17-й тур:
«Марсель – «Брест» 1:2
Голы: Жерсон, 29 – Фавр, 53, Онора, 71
«Марсель»: Лопес, Альваро Гонсалес, Луан Перес, Салиба, Камара (Милик, 70), Ронжье, Жерсон, Харит (Лирола, 57), Гендузи, Пайет, де ла Фуэнте (Ундер, 57).
«Брест»: Бизот, Пьер-Габриэль, Эрей, Шардонне, Дюверн, Февр, Белькебла, Маньетти (Агуме, 72), Дель Кастийо (Кардона, 66), Ле Дуарон, Онора (Саид, 84).
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