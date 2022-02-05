«Марсель» разгромил «Анжер» благодаря хет-трику Милика

Команда вновь вышла на второе место в таблице

Фото: AFP

«Марсель» в матче 23 тура Лиги 1 дома разнес «Анжер».

Хет-трик в матче оформил Аркадиуш Милик. Один забил в первом и дважды во втором тайме. Также отличились Жерсон и Дженгиз Ундер.

Интересно, что к 11-й минуте «Анжер» вел 2:0, но после пропустил пять голов.

«Марсель» идет вторым в таблице Лиги 1.

Лига 1. 23-й тур:

«Марсель» – «Анжер» 5:2

Голы: Милик 18, 70, 78, Жерсон 21, Ундер 85 – Фюльжени 8, Бенталеб 11

«Марсель»: Пау Лопес – Колашинац (Перес, 64), Салиба, Балерди, Лирола – Камара (Ронжье, 67) – Жерсон, Гендузи – Пайе (Арит, 82) – Бакамбу (Ундер, 64), Милик

«Анжер»: Петкович – Менди, Траоре (Томас, 64), Мансо – Думбия, Унахи, Мангани, Бенталеб (Капелль, 90+2), Кабот (Лаге, 56) – Буфаль, Фюльжени (Нинга, 90+2)