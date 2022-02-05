Маркевич: «После финала ЛЕ с «Днепром» я мог возглавить «Марсель»
«Марсель» разгромил «Анжер» благодаря хет-трику Милика
Команда вновь вышла на второе место в таблице
07:31
Фото: AFP
«Марсель» в матче 23 тура Лиги 1 дома разнес «Анжер».
Хет-трик в матче оформил Аркадиуш Милик. Один забил в первом и дважды во втором тайме. Также отличились Жерсон и Дженгиз Ундер.
Интересно, что к 11-й минуте «Анжер» вел 2:0, но после пропустил пять голов.
«Марсель» идет вторым в таблице Лиги 1.
Лига 1. 23-й тур:
«Марсель» – «Анжер» 5:2
Голы: Милик 18, 70, 78, Жерсон 21, Ундер 85 – Фюльжени 8, Бенталеб 11
«Марсель»: Пау Лопес – Колашинац (Перес, 64), Салиба, Балерди, Лирола – Камара (Ронжье, 67) – Жерсон, Гендузи – Пайе (Арит, 82) – Бакамбу (Ундер, 64), Милик
«Анжер»: Петкович – Менди, Траоре (Томас, 64), Мансо – Думбия, Унахи, Мангани, Бенталеб (Капелль, 90+2), Кабот (Лаге, 56) – Буфаль, Фюльжени (Нинга, 90+2)
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