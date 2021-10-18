«Марсель» разгромил «Лорьян» с дублем экс-игрока «Арсенала»

Команда уже третья в таблице

Фото: twitter.com/OM_Officiel

«Марсель» в матче 10 тура Лиги 1 дома разгромил «Лорьян».

Командам удалось обменяться голами в первом тайме. Гости открыли счет, но благодаря Камара «Марсель» его сравнял.

А во втором тайме хозяева забили три мяча в ворота соперника. Дубль оформил Гендузи, а еще гол на счету Милика.

«Марсель» уже третий в таблице Лиги 1.

Лига 1. 10-й тур:

«Марсель» – «Лорьян» 4:1

Голы: Камара, 27, Гендузи, 56, 90+2, Милик, 85

«Марсель»: Лопес, Салиба, Чалета-Цар, Луан Перес, Гендузи, Лирола (Гуйе, 76), де ла Фуэнте (Дьенг, 75), Пайет, Ронжье (Балерди, 88), Камара, Милик.

«Лорьян»: Нарди, Игор Силва, Мендес, Лапорт, Йенц, Ле Гофф, Лорьянте (Уаттара, 85), Ле Фе (Буагар, 61), Монкондюи, Абержель, Диарра (Грбич, 69).