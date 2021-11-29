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«Марсель» с трудом обыграл «Труа», благодаря ассисту многострадального Пайе

Команда почти догнала лидеров
Футбол Лига 1 (Франция)
07:50
«Марсель» с трудом обыграл «Труа», благодаря ассисту многострадального Пайе
Фото: twitter.com/OM

«Марсель» в матче 15 тура Лиги 1 дома обыграла «Труа».

Хозяева весь матч владели инициативой, но сумели лишь раз поразить ворота соперника. Случилось это во втором тайме. Ассистом отметился многострадальный Пайе, который сыграл с первых минут этого матча.

Благодаря победе «Марсель» догнал «Ниццу», которая идет третьей в таблице чемпионата Франции.

Лига 1. 15-й тур:

«Марсель» – «Труа» 1:0

Гол: Лирола, 74

«Марсель»: Лопес, Ронжье, Салиба, Альваро Гонсалес, Луан Перес, Лирола (Луис Энрике, 87), Гендузи, Пайет, Гуйе, де ла Фуэнте (Дьенг, 69), Милик (Жерсон, 82).

«Труа»: Галлон, Бьянконе, Рами (Рипар, 79), Жиродон, Сальмье, Коне (Шадли, 87), Родригеш, Куаме (Шавалерен, 75), Тардье, Балде (Дингоме, 76), Тузгар (Хен Чжун Сук, 76).

Андрей Усмонов
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