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«Марсель» в конце матча вырвал победу над «Ренном»
Победу провансальцам принес гол арендованного игрока «Баварии»
Фото: twitter.com/OM_Officiel
«Марсель» в перенесенном матче 22 тура Лиги 1 дома обыграл «Ренн».
Матч получился равным, но хозяевам удалось вырвать победу в конце встречи. Гол на счету арендованного у «Баварии» Кюизинса.
Это первая победа «Марсель» за 4 матча.
Чемпионат Франции. 22-й тур:
«Марсель» – «Ренн» 1:0
Гол: Кюизинс, 88
«Марсель»: Манданда, Нагатомо (Роккья, 81), Камара, Балерди, Лирола, Товен, Пайет (Кюизанс, 81), Альваро Гонсалес, Кауи (Луис Энрике, 62), Чалета-Цар, Милик (Бенедетто, 71).
«Ренн»: Гомис, Агерд, Соппи, Ньямси, Мауасса (Трюффер, 66), Камавинга (Юну, 90), Гренье (Бурижо, 66), Терье, Нзонзи, Доку, Гирасси (Те, 85).
Предупреждения: Чалета-Цар, Камара – Камавинга, Наиф, Ньямси
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