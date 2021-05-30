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Марсело может перейти в «Фенербахче»

Именитый защитник «Реала» может продолжить карьеру в Турции
Футбол Примерa (Испания)
15:52
Марсело может перейти в «Фенербахче»
Марсело / фото - Football Espana

Именитый защитник мадридского «Реала» Марсело уже этим летом покинет «Королевский клуб». Как сообщает Mundo Deportivo, бразилец может продолжить карьеру в чемпионате Турции.

По информации источника, на игрока претендует «Фенербахче», и намерен привлечь бека солидным контрактом.

В этом сезоне Примеры Марсело провел в футболке «сливочных» 16 матчей, отметившись двумя голевыми передачами. Портал Tramsfermarkt оценивает футболиста в 10 миллионов евро.

Напомним, вместе с Марсело этим летом «Реал» покинет Варан.

 

Михаил Рыбак
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Теги

Марсело Фенербахче (футбол) Реал Мадрид (футбол)

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