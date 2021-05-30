Ребров – один из главных кандидатов на пост наставника «Фенербахче»
Марсело может перейти в «Фенербахче»
Именитый защитник «Реала» может продолжить карьеру в Турции
15:52
Марсело / фото - Football Espana
Именитый защитник мадридского «Реала» Марсело уже этим летом покинет «Королевский клуб». Как сообщает Mundo Deportivo, бразилец может продолжить карьеру в чемпионате Турции.
По информации источника, на игрока претендует «Фенербахче», и намерен привлечь бека солидным контрактом.
В этом сезоне Примеры Марсело провел в футболке «сливочных» 16 матчей, отметившись двумя голевыми передачами. Портал Tramsfermarkt оценивает футболиста в 10 миллионов евро.
Напомним, вместе с Марсело этим летом «Реал» покинет Варан.
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