Петраков – о ничьей с Францией: «Благодарен ребятам, мы еще в игре»
Марсьяль: «Давно не забивал, поэтому этот момент был очень важен для меня»
Форвард Франции забил Украине
Фото: AFP
Нападающий сборной Франции Антони Марсьяль прокомментировал L’Equipe ничью с Украиной (1:1) и свой гол в матче.
«Это был очень сложный матч для нас, так как нам пришлось отыгрываться. К счастью, нам удалось забить в начале второго тайма, что было наиболее важным моментом в этот вечер.
Перед уходом на перерыв я упустил прекрасный шанс для гола, так как старался пробить голкиперу соперников между ног, но он среагировал, а уже через секунду мяч оказался в наших воротах. К сожалению, и такое имеет место быть.
Впрочем, после перерыва судьба подарила мне еще один шанс, и я им воспользовался. Давно не забивал, поэтому этот момент был очень важен для меня».
Напомним, Финляндия минимально переиграла Казахстан.
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