Марсьяль: «Давно не забивал, поэтому этот момент был очень важен для меня»

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Нападающий сборной Франции Антони Марсьяль прокомментировал L’Equipe ничью с Украиной (1:1) и свой гол в матче.

Перед уходом на перерыв я упустил прекрасный шанс для гола, так как старался пробить голкиперу соперников между ног, но он среагировал, а уже через секунду мяч оказался в наших воротах. К сожалению, и такое имеет место быть.

Впрочем, после перерыва судьба подарила мне еще один шанс, и я им воспользовался. Давно не забивал, поэтому этот момент был очень важен для меня».