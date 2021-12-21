Марсьяль готов отказаться от перехода в «Барселону» или «Ювентус» ради менее именитой команды

Француз хочет в «Севилью», чтобы получать больше игровой практики

Антони Марсьяль / Фото: Sky Sports

Вингер «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль определился со своим будущим.



В услугах француза заинтересованы «Барселона» и «Ювентус», но игрок хочет продолжить карьеру в менее известной команде. Марсьяль хочет отправиться в аренду в «Севилью», где видит больше возможностей для получения игровой практики, сообщает Sky Sports.

По информации источника, Антони обсудит свои перспективы в МЮ с тренером Ральфом Рангником в течение нескольких дней.

Отметим, что «Ньюкасл» видит в Марсьяле палочку-выручалочку, которая выведет богатейший клуб мира из зоны вылета.