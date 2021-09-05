Левченко: «Украина с Францией сыграла очень грамотно»
Марсьяль забил за сборную Франции впервые за пять лет – в ворота Украины
Также это его первый гол с февраля
Фото: AFP
Франция сыграла вничью с Украиной (1:1) в матче отбора на ЧМ-2022.
Голом за французов отметился форвард Антони Марсьяль. Это его первый мяч за сборную за пять лет.
В последний раз за трехцветных он забивал еще в 2016-м году в ворота Италии в контрольном матче.
Также это первый гол Антони с февраля. Тогда «Манчестер Юнайтед» забил девять мячей «Саутгемптону» (9:0).
Он уже успел прокомментировал свой гол.
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