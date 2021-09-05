Марсьяль забил за сборную Франции впервые за пять лет – в ворота Украины

Также это его первый гол с февраля

Фото: AFP

Франция сыграла вничью с Украиной (1:1) в матче отбора на ЧМ-2022.

Голом за французов отметился форвард Антони Марсьяль. Это его первый мяч за сборную за пять лет.

В последний раз за трехцветных он забивал еще в 2016-м году в ворота Италии в контрольном матче.

Также это первый гол Антони с февраля. Тогда «Манчестер Юнайтед» забил девять мячей «Саутгемптону» (9:0).

Он уже успел прокомментировал свой гол.