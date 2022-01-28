Мартинес: «Мы волновались за Азара, но теперь гораздо меньше»

В Бельгии верят в возвращение вингера

Эден Азар / фото - Real Madrid CF

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес в эфире радиостанции Onda Cero высказался о ситуации вингера «Реала» Эдена Азара:

«Я убежден, что мы увидим лучшего Азара. Если ему повезет с травмами, мы, без сомнения, увидим лучшего Эдена. Мы волновались, но теперь гораздо меньше».

После перехода в мадридский «Реал» летом 2019-го года Азар переживает большой спад в игре. Вингер постоянно находится в лазарет, раз за разом получая мышечные травмы.

В текущей кампании на счету игрока лишь 800 минут на поле, за которые он забил один гол и оформил два ассиста.

Но главный тренер «сливочных» Карло Анчелотти заявляет, что игрок уже полноценно набрал форму и вернулся на прежний уровень. Недавно Азар вовсе вывел команду в 1/4 финала Кубка Испании, забив победный мяч.

Также специалист сказал, что бельгиец входит в планы «Реала» на следующий сезон.