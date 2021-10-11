Тренер Бельгии – о 4-м месте в Лиге наций: «Поможет нам добиться поставленных целей»
Мартинес: «Барселона»? На 100% сосредоточен на сборной Бельгии»
Испанский специалист опроверх слухи о своем назначении в каталонский гранд
08:38
Роберто Мартинес / Фото - AS
Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес оценил вероятность своего назначения в «Барселону». Слова испанского специалиста передает в своем твиттере журналист Фабрицио Романо.
Комментировать это непросто. Я работаю с Бельгией пять лет и на сто процентов сосредоточен на своей должности.
Мы намерены вести подготовку к чемпионату мира. И больше мне нечего сказать.
Ранее сообщалось, что нынешнему наставнику «Барселоны» Рональду Куману запрещено общаться с прессой на родине.
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