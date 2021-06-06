Товарищеский матч. Бельгия – Хорватия. Видео трансляция
Мартинес: «Действовать против Лукаку стало сложнее»
Тренер сборной Бельгии оценил прогресс форварда
Ромелу Лукаку / Фото: Twitter
Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес высказался о прогрессе форварда национальной команды Ромелу Лукаку. Его слова приводит Football Italia.
«Лукаку уже совсем не тот игрок, что был три года назад. Действовать против него стало сложнее.
Сейчас он может создавать больше пространства для партнеров команде. Нам нужно максимально использовать это в сборной».
Ранее Лукаку включил себя в список лучших форвардов мира.
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