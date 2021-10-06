Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
Тема дняВот с кем подерется Ломаченко. Он наглухо вырубил соперника в первом поединке после поражения от Лопеса

Мартинес: «Куртуа входит в топ-3 вратарей мира»

Бельгийский голкипер смог вернуться на топовый уровень после серии неудач
Футбол Лига наций UEFA
07:49
Мартинес: «Куртуа входит в топ-3 вратарей мира»
Тибо Куртуа / фото - Football Espana

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес дал для AS оценку игре своего подопечного Тибо Куртуа, выступающего за «Реал».

Вопрос о Куртуа. Как можно быть одним из лучших голкиперов десятилетия, не совершенствуя игру ногами, которая так востребована сейчас?

«Уффф, я не согласен, что он не умеет играть ногами. Даже наоборот – для столь высокого парня у него очень хорошая координация. Он здорово понимает игру, играет на выходах.

Это вопрос стиля. Но когда он выступает за команду, которая хочет разыгрывать мяч от своих ворот, он прекрасно знает, как это делать.

На ЧМ-2018 года он был лучшим вратарем и сейчас стабильно входит в топ-2-3 лучших в мире. И у него, учитывая возраст, еще многое впереди.

И на Куртуа ориентируются в стране, где исторически у вратарей очень хороший уровень, есть даже настоящие легенды. И Тибо на пути к тому, чтобы стать величайшим».

Вратарь стал лучшим вратарем мундиаля 2018-го года после чего получил приглашение перейти в «Реал».

Первый сезон обернулся для бельгийца катастрофой – голкипер пропускал много нелепых голов и допускал детские ошибки, но после смог вновь набрать хорошую форму.

В сезоне 19/20 Куртуа стал первым вратарем «сливочных» за 13 лет, кто получил трофей Саморы (награда лучшем голкиперу испанской Примеры).

Уже завтра, 7 октября сборная Бельгии в полуфинале Лиги Наций сыграет с Францией. Онлайн трансляция матча.

Павел Харченко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

сборная Бельгии (футбол) Тибо Куртуа Роберто Мартинес

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Лукаку: «Хочу наконец-то выиграть что-то со сборной»
Лукаку: «Хочу наконец-то выиграть что-то со сборной»
Футбол Лига наций UEFA
14:43
Варан рассказал, что ничья с Украиной стала одной из причин потери уверенности французами
Варан рассказал, что ничья с Украиной стала одной из причин потери уверенности французами
Футбол Лига наций UEFA
09:31
Лига наций, 1/2 финала. Бельгия – Франция. Онлайн трансляция
Лига наций, 1/2 финала. Бельгия – Франция. Онлайн трансляция
Футбол Лига наций UEFA
5 октября 11:01
Мартинес: «У меня нет контактов с «Барселоной»
Мартинес: «У меня нет контактов с «Барселоной»
Футбол Примерa (Испания)
1 октября 13:55
Анчелотти: «Нам повезло, что у нас такой вратарь как Куртуа. Он спас нас»
Анчелотти: «Нам повезло, что у нас такой вратарь как Куртуа. Он спас нас»
Футбол Примерa (Испания)
26 сентября 08:42
Куман на грани увольнения из «Барселоны». Мартинес – главный кандидат на его пост
Куман на грани увольнения из «Барселоны». Мартинес – главный кандидат на его пост
Футбол Примерa (Испания)
24 сентября 16:27

Новости: Футбол

Траоре рискует на год остаться без футбола. Мораес пока не готов его заменить
Траоре рискует на год остаться без футбола. Мораес пока не готов его заменить
Украинская Премьер-лига
18:00
Стало известно, когда «Динамо» и «Шахтер» сыграют в Кубке Украины
Стало известно, когда «Динамо» и «Шахтер» сыграют в Кубке Украины
Кубок Украины по футболу
17:39
Фонсека: «Не сомневаюсь, что Коваленко – великий футболист»
Фонсека: «Не сомневаюсь, что Коваленко – великий футболист»
Серия А (Италия)
17:21
Мудрик: «Францию не боимся»
Мудрик: «Францию не боимся»
Сборная Украины
17:00
«Должен был приземлиться на землю» – Фонсека поделился мнением о Мудрике
«Должен был приземлиться на землю» – Фонсека поделился мнением о Мудрике
Украинская Премьер-лига
16:43
Стало известно, когда сборная Украины отправится на матчи с Финляндией и Боснией
Стало известно, когда сборная Украины отправится на матчи с Финляндией и Боснией
Сборная Украины
16:21
Булеца – о матчах с Финляндией и Боснией: «Просто нужно слушать Петракова»
Булеца – о матчах с Финляндией и Боснией: «Просто нужно слушать Петракова»
Сборная Украины
15:57
«Кривбасс» представил хорватского легионера, который тут же был поставлен в состав
«Кривбасс» представил хорватского легионера, который тут же был поставлен в состав
Первая лига
15:38
Юношеская сборная Украины с победы стартовала в отборе на Евро-2022
Юношеская сборная Украины с победы стартовала в отборе на Евро-2022
Сборная Украины
15:18
Все новости

Популярные новости

Фьюри – о титулах Усика: «Есть только один человек, который точно сможет вернуть их»
Фьюри – о титулах Усика: «Есть только один человек, который точно сможет вернуть их»
Бокс Профессиональный бокс
1 октября 10:15
7
Очень самоуверенно. Стало известно, что Джошуа сказал Усику сразу после поражения
Очень самоуверенно. Стало известно, что Джошуа сказал Усику сразу после поражения
Бокс Профессиональный бокс
1 октября 08:01
8
Ломаченко накануне предстоящего поединка провел спарринг с огромным гигантом
Ломаченко накануне предстоящего поединка провел спарринг с огромным гигантом
Бокс Профессиональный бокс
4 октября 15:21
С ног на голову. Букмекеры обнародовали коэффициенты на реванш Усик – Джошуа
С ног на голову. Букмекеры обнародовали коэффициенты на реванш Усик – Джошуа
Бокс Профессиональный бокс
3 октября 13:13
Гарсия: «Теперь Лопеса заставят дать реванш Ломаченко»
Гарсия: «Теперь Лопеса заставят дать реванш Ломаченко»
Бокс Профессиональный бокс
5 октября 09:48
2
Уайлдер дал неутешительный для Джошуа прогноз на реванш с Усиком
Уайлдер дал неутешительный для Джошуа прогноз на реванш с Усиком
Бокс Профессиональный бокс
4 октября 22:56
1
Все новости

Анонсы

Чемпионат мира по борьбе-2021. Трансляция на XSPORT
WEB
TV
Чемпионат мира по борьбе-2021. Трансляция на XSPORT
17:30
УХЛ. «Днепр» — «Краматорск». Видео трансляция
WEB
УХЛ. «Днепр» — «Краматорск». Видео трансляция
19:00
Лига чемпионов FIBA. «Прометей» — «Тенерифе». Трансляция на XSPORT+
WEB
TV
Лига чемпионов FIBA. «Прометей» — «Тенерифе». Трансляция на XSPORT+
19:00
Лига чемпионов. «Донбасс» — «Клагенфурт». Трансляция на XSPORT
WEB
TV
Лига чемпионов. «Донбасс» — «Клагенфурт». Трансляция на XSPORT
19:30
Лига чемпионов. «Руан Драгонс» — «Рунгстед». Лига чемпионов
WEB
TV
Лига чемпионов. «Руан Драгонс» — «Рунгстед». Лига чемпионов
20:30
УХЛ. «Сокол» — «Мариуполь». Видео трансляция
WEB
TV
УХЛ. «Сокол» — «Мариуполь». Видео трансляция
7 октября 18:30
Евро-2022. Квалификация. Хорватия – Украина. Видео трансляция на XSPORT+
WEB
TV
Евро-2022. Квалификация. Хорватия – Украина. Видео трансляция на XSPORT+
7 октября 18:30
Лига чемпионов. Квалификация. «Прометей» – «Кальцит». Видео трансляция на XSPORT
WEB
TV
Лига чемпионов. Квалификация. «Прометей» – «Кальцит». Видео трансляция на XSPORT
7 октября 19:00
Лига наций, 1/2 финала. Бельгия – Франция. Онлайн трансляция
WEB
Лига наций, 1/2 финала. Бельгия – Франция. Онлайн трансляция
7 октября 21:45
УХЛ. «Кременчуг» — «Краматорск». Видео трансляция
WEB
TV
УХЛ. «Кременчуг» — «Краматорск». Видео трансляция
8 октября 18:30
УХЛ. «Рулав Одд» — «Днепр». Видео трансляция
WEB
УХЛ. «Рулав Одд» — «Днепр». Видео трансляция
8 октября 19:00
В поисках сокровищ: змеиный остров
TV
В поисках сокровищ: змеиный остров
8 октября 20:35
Еженедельник «Мировой бокс»
TV
Еженедельник «Мировой бокс»
9 октября 10:10
Экстра-лига. «Кардинал-Ровностандарт» – «Продэксим». Видео трансляция
WEB
TV
Экстра-лига. «Кардинал-Ровностандарт» – «Продэксим». Видео трансляция
9 октября 12:00
УХЛ. «Сокол» — «Донбасс». Видео трансляция на телеканале XSPORT
WEB
TV
УХЛ. «Сокол» — «Донбасс». Видео трансляция на телеканале XSPORT
9 октября 16:00
Отбор на ЧМ-2022. Финляндия – Украина. Онлайн трансляция
WEB
Отбор на ЧМ-2022. Финляндия – Украина. Онлайн трансляция
9 октября 19:00
«Бойцовский клуб» на телеканале XSPORT
TV
«Бойцовский клуб» на телеканале XSPORT
10 октября 10:45
УХЛ. «Рулав Одд» — «Кременчуг». Видео трансляция на телеканале XSPORT+
WEB
TV
УХЛ. «Рулав Одд» — «Кременчуг». Видео трансляция на телеканале XSPORT+
10 октября 14:00
Суперлига. «Киев-Баскет» – «Днепр». Видео трансляция на телеканале XSPORT
WEB
TV
Суперлига. «Киев-Баскет» – «Днепр». Видео трансляция на телеканале XSPORT
10 октября 16:00
УХЛ. «Краматорск» — «Днепр». Видео трансляция на телеканале XSPORT+
WEB
TV
УХЛ. «Краматорск» — «Днепр». Видео трансляция на телеканале XSPORT+
10 октября 17:00
Евро-2022. Квалификация. Украина – Франция. Видео трансляция на XSPORT
WEB
TV
Евро-2022. Квалификация. Украина – Франция. Видео трансляция на XSPORT
10 октября 18:00
«Преследуя монстров»
TV
«Преследуя монстров»
10 октября 20:35