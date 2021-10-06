Мартинес: «Куртуа входит в топ-3 вратарей мира»

Бельгийский голкипер смог вернуться на топовый уровень после серии неудач

Тибо Куртуа / фото - Football Espana

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес дал для AS оценку игре своего подопечного Тибо Куртуа, выступающего за «Реал».

Вопрос о Куртуа. Как можно быть одним из лучших голкиперов десятилетия, не совершенствуя игру ногами, которая так востребована сейчас?

«Уффф, я не согласен, что он не умеет играть ногами. Даже наоборот – для столь высокого парня у него очень хорошая координация. Он здорово понимает игру, играет на выходах. Это вопрос стиля. Но когда он выступает за команду, которая хочет разыгрывать мяч от своих ворот, он прекрасно знает, как это делать. На ЧМ-2018 года он был лучшим вратарем и сейчас стабильно входит в топ-2-3 лучших в мире. И у него, учитывая возраст, еще многое впереди. И на Куртуа ориентируются в стране, где исторически у вратарей очень хороший уровень, есть даже настоящие легенды. И Тибо на пути к тому, чтобы стать величайшим».

Вратарь стал лучшим вратарем мундиаля 2018-го года после чего получил приглашение перейти в «Реал».

Первый сезон обернулся для бельгийца катастрофой – голкипер пропускал много нелепых голов и допускал детские ошибки, но после смог вновь набрать хорошую форму.

В сезоне 19/20 Куртуа стал первым вратарем «сливочных» за 13 лет, кто получил трофей Саморы (награда лучшем голкиперу испанской Примеры).

Уже завтра, 7 октября сборная Бельгии в полуфинале Лиги Наций сыграет с Францией. Онлайн трансляция матча.