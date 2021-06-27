Мартинес: «Меня восхищает в Португалии то, что это победители»

Роберто Мартинес / фото - Insider Voice

Наставник сборной Бельгии Роберто Мартинес поделился своими ожиданиями от матча 1/8 финала Евро-2020 против сборной Португалии. Слова коуча приводит официальный сайт UEFA.

Мы мотивированны и сосредоточенны. Вот как мы готовимся. Я чувствую, что у команды много энергии, она возбуждена.

Португалия быстро подстраивается под обстоятельства. Будет ли матч открытым, зависит от того, что будет происходить. Будет ли в матче быстрый гол?

В Португалии меня восхищает то, что это победители».