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Мартинес: «Меня восхищает в Португалии то, что это победители»

Тренер бельгийцев с уважением относится к сопернику
Футбол Евро-2020
07:30
Мартинес: «Меня восхищает в Португалии то, что это победители»
Роберто Мартинес / фото - Insider Voice

Наставник сборной Бельгии Роберто Мартинес поделился своими ожиданиями от матча 1/8 финала Евро-2020 против сборной Португалии. Слова коуча приводит официальный сайт UEFA.

«Тренировать пенальти смысла нет. У нас есть список тех, кто бьет с точки. Он был составлен к ЧМ-2018 и с тех пор обновлялся.

Мы мотивированны и сосредоточенны. Вот как мы готовимся. Я чувствую, что у команды много энергии, она возбуждена.

Португалия быстро подстраивается под обстоятельства. Будет ли матч открытым, зависит от того, что будет происходить. Будет ли в матче быстрый гол?

В Португалии меня восхищает то, что это победители».

Матч между Португалией и Бельгией состоится уже сегодня, 27 июня, начиная с 22:00. На нашем сайте вы сможете найти видео и текстовую трансляции противостояния.

Также, этот поединок может стать историческим, ведь форвард португальцев Криштиану Роналду сегодня может побить мировой рекорд по количеству голов в футболке национальной сборной. Он уже сравнялся с Али Даеи, и если сегодня забьет гол, то выйдет в единоличные лидеры этого списка. 


Павел Харченко
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Теги

Бельгия – Португалия Криштиану Роналду сборная Бельгии (футбол) сборная Португалии (футбол)

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