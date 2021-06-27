Мартинес: «Меня восхищает в Португалии то, что это победители»
Наставник сборной Бельгии Роберто Мартинес поделился своими ожиданиями от матча 1/8 финала Евро-2020 против сборной Португалии. Слова коуча приводит официальный сайт UEFA.
«Тренировать пенальти смысла нет. У нас есть список тех, кто бьет с точки. Он был составлен к ЧМ-2018 и с тех пор обновлялся.
Мы мотивированны и сосредоточенны. Вот как мы готовимся. Я чувствую, что у команды много энергии, она возбуждена.
Португалия быстро подстраивается под обстоятельства. Будет ли матч открытым, зависит от того, что будет происходить. Будет ли в матче быстрый гол?
В Португалии меня восхищает то, что это победители».
Матч между Португалией и Бельгией состоится уже сегодня, 27 июня, начиная с 22:00. На нашем сайте вы сможете найти видео и текстовую трансляции противостояния.
Также, этот поединок может стать историческим, ведь форвард португальцев Криштиану Роналду сегодня может побить мировой рекорд по количеству голов в футболке национальной сборной. Он уже сравнялся с Али Даеи, и если сегодня забьет гол, то выйдет в единоличные лидеры этого списка.
Комментарии 0