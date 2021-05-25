Мартинес может возглавить «Тоттенхэм»

Лондонцы ведут переговоры с наставником сборной Бельгии

Роберто Мартинес / Фото - gq-magazine.co.uk

«Тоттенхэм» до сих пор находится в поисках нового главного тренера.Лондонцы ведут переговоры с, который сейчас работает со сборной Бельгии. Испанский специалист сообщил своему окружению, что хотел бы вернуться к работе на клубном уровне после Евро-2020. Об этом сообщаетТакже «Тоттенхэм» рассматривает варианты с приглашением экс-тренера «РБ Лейпциг»или, который возглавляет «Брайтон».Роберто Мартинес работает со сборной Бельгии с 2016 года. До этого он стоял у руля «Эвертона», «Уигана» и «Суонси».Ранее сообщалось, что главный тренер ПСЖ