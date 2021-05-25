«Тоттенхэм» хочет вернуть Почеттино
Мартинес может возглавить «Тоттенхэм»
Лондонцы ведут переговоры с наставником сборной Бельгии
15:17
Роберто Мартинес / Фото - gq-magazine.co.uk«Тоттенхэм» до сих пор находится в поисках нового главного тренера.
Лондонцы ведут переговоры с Роберто Мартинесом, который сейчас работает со сборной Бельгии. Испанский специалист сообщил своему окружению, что хотел бы вернуться к работе на клубном уровне после Евро-2020. Об этом сообщает Sky Sports.
Также «Тоттенхэм» рассматривает варианты с приглашением экс-тренера «РБ Лейпциг» Ральфа Рангника или Грэма Поттера, который возглавляет «Брайтон».
Роберто Мартинес работает со сборной Бельгии с 2016 года. До этого он стоял у руля «Эвертона», «Уигана» и «Суонси».
Ранее сообщалось, что главный тренер ПСЖ Маурисио Почеттино может вернуться в «Тоттенхэм».
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