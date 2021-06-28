Мартинес: «С Португалией продемонстрировали невероятную концентрацию и очень хорошо защищались»

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Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес поделился мнением сайту UEFA о победе команды над Португалией (1:0) в 1/8 финала Евро-2020.

Вот почему они действующие чемпионы Европы и выиграли Лигу наций – на их стороне невероятный опыт, и они знают, как использовать моменты, чтобы уколоть соперника.

Мы продемонстрировали невероятную концентрацию и очень хорошо защищались. Мы контролировали игру и хорошо оборонялись, когда приходилось. Мы забили очень хороший гол, а затем во втором тайме, как и следовало ожидать, инициатива перешла к Португалии.

Нам пришлось проявить моральные качества. Нам нужно было сохранять дисциплину, следовать тактике и действовать дальновидно. Если бы мы лучше использовали владение мячом и лучше делали последний пас, мы бы, вероятно, получили больше радости от рисков, на которые пошла Португалия.

Травмы де Брюйне и Азара? Пока рано говорить о том, как у них дела. У Кевина проблема с голеностопом, у Эдена – с мышцей. Но надо дождаться диагноза».