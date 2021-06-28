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Мартинес: «С Португалией продемонстрировали невероятную концентрацию и очень хорошо защищались»

Тренер вывел команду в 1/4 финала Евро
Футбол Евро-2020
07:56
Мартинес: «С Португалией продемонстрировали невероятную концентрацию и очень хорошо защищались»
Фото: UEFA

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес поделился мнением сайту UEFA о победе команды над Португалией (1:0) в 1/8 финала Евро-2020.

«Сегодня дело было не столько в том, насколько хороши мы можем быть сами, сколько в том, чтобы адаптироваться к игре Португалии, тому, что они могут лучше всего делать и что им нужно делать для победы.

Вот почему они действующие чемпионы Европы и выиграли Лигу наций – на их стороне невероятный опыт, и они знают, как использовать моменты, чтобы уколоть соперника.

Мы продемонстрировали невероятную концентрацию и очень хорошо защищались. Мы контролировали игру и хорошо оборонялись, когда приходилось. Мы забили очень хороший гол, а затем во втором тайме, как и следовало ожидать, инициатива перешла к Португалии.

Нам пришлось проявить моральные качества. Нам нужно было сохранять дисциплину, следовать тактике и действовать дальновидно. Если бы мы лучше использовали владение мячом и лучше делали последний пас, мы бы, вероятно, получили больше радости от рисков, на которые пошла Португалия.

Травмы де Брюйне и Азара? Пока рано говорить о том, как у них дела. У Кевина проблема с голеностопом, у Эдена – с мышцей. Но надо дождаться диагноза».

Бельгия сыграет против Италии в 1/4 финала.

Андрей Усмонов
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Теги

сборная Бельгии (футбол) сборная Португалии (футбол) Роберто Мартинес

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