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Мартинес согласовал новый контракт с «Интером»
Аргентинец не покинет команду
16:41
Фото: AFP
«Интер» согласовал новый контракт с нападающим Лаутаро Мартинесом.
Форвард будет зарабатывать 6 миллионов евро по новому соглашению. Оно будет рассчитано до 2025-го года, сообщает Sky Sports.
По нынешнему он получал почти в два раза меньше. Таким образом, «Интер» сохранит игрока в команде.
Ранее сообщалось об интересе к Лаутаро со стороны «Тоттенхэма» и «Манчестер Сити».
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