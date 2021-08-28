Мартинес согласовал новый контракт с «Интером»

Аргентинец не покинет команду

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«Интер» согласовал новый контракт с нападающим Лаутаро Мартинесом.

Форвард будет зарабатывать 6 миллионов евро по новому соглашению. Оно будет рассчитано до 2025-го года, сообщает Sky Sports.

По нынешнему он получал почти в два раза меньше. Таким образом, «Интер» сохранит игрока в команде.

Ранее сообщалось об интересе к Лаутаро со стороны «Тоттенхэма» и «Манчестер Сити».