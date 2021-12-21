Гвардиола верит в прогресс «Барселоны» при Хави
Маскерано: «Барселона» станет лучше с Хави»
Экс-игрок уверен в своем бывшем партнере
08:28
Фото: Marca
Бывший игрок «Барселоны» Хавьер Маскерано поделился мнением Marca о назначении тренером команды Хави.
«Способен ли Хави повести «Барсу» за собой, вперед? Да, безусловно. Он тот, кто знает клуб как немногие другие. Думаю, для того чтобы тренировать такой особенный клуб, нужно знать его изнутри, понимать его философию.
С точки зрения способностей и понимания игры Хави способен на многое. «Барселона» сейчас находится не в лучшем состоянии, все это знают — но я не сомневаюсь, что с ним «Барса» станет лучше».
«Барселона» идет 8-й в таблице Ла Лиги.
Каталонцы уступают 16 очков лидеру.
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