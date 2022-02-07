Топовой связке быть: Супряге подпишут чемпиона Италии
Массимилиано Аллегри: «Титул разыгрывается между «Интером», «Миланом» и «Наполи»
«Ювентус» сейчас – вне борьбы
12:32
Массимилиано Аллегри / Фото: football-italia.netГлавный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри считает, что его команда в этом году не является претендентом на титул Серии А, информирует Football Italia.
«Скудетто разыгрывается между «Интером», «Миланом» и «Наполи», мы сейчас вне борьбы. Что касается попадания в Лигу чемпионов, то здесь все по-прежнему возможно.
Мы должны идти шаг за шагом. У «Аталанты» игра в запасе, и в воскресенье мы встретимся лицом к лицу.
Эти три команды борются за скудетто. К сожалению, нам не хватает четырех очков, которые позволили бы нам побороться за титул. Но мы их не набрали, нужно просто принять это».
В матче против «Вероны» блистали новички туринского клуба.
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