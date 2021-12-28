Холанд – в запасе, Роналду – в старте. Известная организация презентовала символическую сборную Европы по итогам 2021-го года
Мать Роналду: «Криштиану будет играть до сорока лет»
Португальцу уже 36
09:50
Криштиану Роналду / Фото: Getty Images
Долорес Авейру, мать форварда «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду сообщила, что ее сын будет играть до 40-ка лет. Ее слова приводит Sky Sports.
«Я уже спросила его о том, хочет ли он быть тренером, когда закончит играть.
Он ответил, что хочет наслаждаться жизнью. Он будет играть до сорока лет».
Напомним, в последнем матче АПЛ Роналду не помог МЮ победить «Ньюкасл» (1:1).
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