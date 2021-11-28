Просто дичь: «Белешенсеш» вышел на матч против «Бенфики» вдевятером и без замен. Как думаете, почему?
Матч «Белененсеш» – «Бенфика» был прерван. У хозяев осталось меньше 7 игроков
После первого тайма счет был 7:0 в пользу «орлов»
Белененсеш в матче с Бенфикой / Фото: Getty Images
Матч 12-го тура чемпионата Португалии «Белененсеш» – «Бенфика» был прерван в начале второго тайма при счете 0:7.
Дело в том, что на поле у команды хозяев осталось 6 игроков, что запрещает проводить матч дальше. Согласно правилам, на поле может находиться не менее 7 игроков каждой из команд.
Напомним, «Белененсеш» из-за вспышки коронавируса в команде вышел на эту игру вдевятером (один вратарь играл в поле) и без замен.
Украинский форвард «Бенфики» Роман Яремчук провел этот матч в запасе.
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