Матч «Белененсеш» – «Бенфика» был прерван. У хозяев осталось меньше 7 игроков

После первого тайма счет был 7:0 в пользу «орлов»

Белененсеш в матче с Бенфикой / Фото: Getty Images

Матч 12-го тура чемпионата Португалии «Белененсеш» – «Бенфика» был прерван в начале второго тайма при счете 0:7.

Дело в том, что на поле у команды хозяев осталось 6 игроков, что запрещает проводить матч дальше. Согласно правилам, на поле может находиться не менее 7 игроков каждой из команд.

Напомним, «Белененсеш» из-за вспышки коронавируса в команде вышел на эту игру вдевятером (один вратарь играл в поле) и без замен.

Украинский форвард «Бенфики» Роман Яремчук провел этот матч в запасе.