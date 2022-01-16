Матч «Бетиса» и «Севильи» в Кубке Испании был прерван из-за того, что в игрока гостей бросили палкой с трибун

Уже сообщили, что поединок не будет доигран

Фото: Getty Images Матч 1/8 финала Кубка Испании «Бетис» – «Севилья» был прерван на 39-й минуте при счете 1:1. «Бетис» сравнял счет на 38-й минуте, футболисты побежали праздновать, а в игрока «Севильи» Жоана Жордана попала палка, брошенная с трибун. Арбитр принял решение остановить матч и увел команды в подтрибунное помещение. Королевская испанская футбольная федерация уже сообщил, что матч не будет доигран. Решение по исходу этой игры неизвестно. Обзор матча: Ранее стало известно, что «Челси» намерен подписать лидера защиты «Севильи».

Петр Приходько