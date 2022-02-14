Украинец стал участником престижного турнира Copapodio в Бразилии
Матч Бразилия – Аргентина будет переигран
Ранее его прервали из-за игроков «альбиселесте»
Фото: Sky Sports
FIFA постановила переиграть матч между сборными Бразилии и Аргентины.
Игра должна была состояться 5 сентября, но ее отменили спустя несколько минут после старта. Четыре игрока аргентинцев с нарушениями приехали в Бразилию.
При этом, Федерации футбола Бразилии и Аргентины получили штрафы.
FIFA установит новую дату и время матча позже.
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