Матч Бразилия – Аргентина будет переигран

Ранее его прервали из-за игроков «альбиселесте»

Фото: Sky Sports

FIFA постановила переиграть матч между сборными Бразилии и Аргентины.

Игра должна была состояться 5 сентября, но ее отменили спустя несколько минут после старта. Четыре игрока аргентинцев с нарушениями приехали в Бразилию.

При этом, Федерации футбола Бразилии и Аргентины получили штрафы.

FIFA установит новую дату и время матча позже.