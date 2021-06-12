Матч Дания – Финляндия будет доигран сегодня

Игра была прервана на 42-й минуте из-за сердечного приступа у Эриксена

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Матч 1-го тура Евро-2020 между Данией и Финляндией будет доигран 13-го июня в 11:00 по киевскому времени, сообщад Фабрицио Романо в своем Twitter. Затем пресс-служба UEFA сообщила, что игру доиграют сегодня в 21:30 по просьбе футболистов обеих команд.

Матч был приостановлен на 42-й минуте из-за сердечного приступа у хавбека сборной Дании Кристиана Эриксена. Состояние Эриксена стабилизировалось, он находится в больнице.