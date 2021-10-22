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Матч «Динамо» – «Днепр-1» перенесен обратно на НСК «Олимпийский»

Известна причина такого решения
Футбол Украинская Премьер-лига
22 октября 20:00
Матч «Динамо» – «Днепр-1» перенесен обратно на НСК «Олимпийский»
НСК «Олимпийский» / Фото - УАФ

Киевское «Динамо» за несколько дней до матча 12-го тура УПЛ против «Днепра-1» приняло решение провести его на стадионе им. В. Лобановского. Но 22 октября игра была перенесена обратно на НСК «Олимпийский».

Дело в том, что на одной из главных арен страны планировалась замена беговых дорожек. Однако соответствующие работы были отложены.

Напомним, встреча состоится в воскресенье, 24 октября. Ранее стали известны арбитры матча.

За игрой чемпионата Украины можно будет следить на нашем сайте. Онлайн-трансляция матча «Динамо» – «Днепр-1». Начало – в 17:00.

Источник: fcdynamo.com Сергей Стаднюк
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