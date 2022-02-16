Матч «Динамо» – «Спортинг» пройдет в Украине

UEFA не перенесет игру в другую страну

Фото: ФК Динамо

«Динамо» и «Спортинг» сыграют в 1/8 финала Юношеской лиги UEFA в Киеве.

UEFA не стал переносить игру в другу страну. Встреча пройдет 2 марта в столице Украины, сообщает сайт киевлян.

Начало матча – в 17:00. Пройдет она на стадионе «Динамо» им. В. Лобановского.

Ранее сообщалось, что португальцы будут просить UEFA о переносе встречи из-за политической ситуации в Украине. Правительство Португалии не рекомендовало своим гражданам посещать Украину.

На стадии плей-офф «Динамо» уже выбило «Депортиво».