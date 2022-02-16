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Смешанные единоборства. Чемпионат Украины. Днепр

Матч «Динамо» – «Спортинг» пройдет в Украине

UEFA не перенесет игру в другую страну
Футбол Лига чемпионов UEFA
13:10
Матч «Динамо» – «Спортинг» пройдет в Украине
Фото: ФК Динамо

«Динамо» и «Спортинг» сыграют в 1/8 финала Юношеской лиги UEFA в Киеве.

UEFA не стал переносить игру в другу страну. Встреча пройдет 2 марта в столице Украины, сообщает сайт киевлян.

Начало матча – в 17:00. Пройдет она на стадионе «Динамо» им. В. Лобановского.

Ранее сообщалось, что португальцы будут просить UEFA о переносе встречи из-за политической ситуации в Украине. Правительство Португалии не рекомендовало своим гражданам посещать Украину.

На стадии плей-офф «Динамо» уже выбило «Депортиво».

Андрей Усмонов
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Теги

Динамо Киев Спортинг (Лиссабон) Юношеская лига UEFA

Комментарии 1

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16 февраля 2022г. 13:33
Правильно, а если что случится-португезы пущай езжают в Минск и договариваются.
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