«Десна» примет «Динамо» на стадионе имени Лобановского
Матч «Динамо» – «Спортинг» пройдет в Украине
UEFA не перенесет игру в другую страну
13:10
Фото: ФК Динамо
«Динамо» и «Спортинг» сыграют в 1/8 финала Юношеской лиги UEFA в Киеве.
UEFA не стал переносить игру в другу страну. Встреча пройдет 2 марта в столице Украины, сообщает сайт киевлян.
Начало матча – в 17:00. Пройдет она на стадионе «Динамо» им. В. Лобановского.
Ранее сообщалось, что португальцы будут просить UEFA о переносе встречи из-за политической ситуации в Украине. Правительство Португалии не рекомендовало своим гражданам посещать Украину.
На стадии плей-офф «Динамо» уже выбило «Депортиво».
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