«Ты здесь играешь, а твоя страна плачет». Фанаты «Атлетико» набросились на Лунина
Матч для «Реала» не имеет турнирного значения, но Лунин остался в запасе
Странное решение Анчелотти
22:16
Андрей Лунин / Фото: Getty Images
Украинский вратарь «Реала» Андрей Лунин не попал в стартовый состав команды матч 36-го тура Примеры против «Леванте».
Довольно странное решение главного тренера мадридской команды Карло Анчелотти, поскольку матчи чемпионата Испании для «Реала» уже не имеют значения. Кроме того, «Леванте» является аутсайдером Примеры.
Матч начнется в 22:30.
Напомним, в прошлом туре чемпионата Испании против «Атлетико» (1:0) Лунин отыграл полный матч.
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