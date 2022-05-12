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Матч для «Реала» не имеет турнирного значения, но Лунин остался в запасе

Странное решение Анчелотти
Футбол Примерa (Испания)
22:16
Матч для «Реала» не имеет турнирного значения, но Лунин остался в запасе
Андрей Лунин / Фото: Getty Images

Украинский вратарь «Реала» Андрей Лунин не попал в стартовый состав команды матч 36-го тура Примеры против «Леванте».

Довольно странное решение главного тренера мадридской команды Карло Анчелотти, поскольку матчи чемпионата Испании для «Реала» уже не имеют значения. Кроме того, «Леванте» является аутсайдером Примеры.

Матч начнется в 22:30.

Напомним, в прошлом туре чемпионата Испании против «Атлетико» (1:0) Лунин отыграл полный матч.

Петр Приходько
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Теги

Андрей Лунин Реал Мадрид (футбол) Леванте

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